RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Война в Украине

Спецпосланник Трампа приехал в Минск к Лукашенко: что обсуждают

11:12 19.03.2026 Чт
2 мин
Встречу проводят во Дворце Независимости
aimg Ірина Глухова
Фото: спецпосланник Трампа приехал в Минск к Лукашенко (t.me/s/pul_1)

Сегодня, 19 марта, спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский провластный ресурс "Пул Первого".

Читайте также: Лукашенко освободил более 50 политзаключенных на фоне снятия санкций с "Белавиа"

"Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Сейчас (Лукашенко - ред.) принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет специальный посланник США в Беларуси Джон Коул", - говорится в сообщении.

Других подробностей пока не предоставили, однако в начале сегодняшней встречи Лукашенко очертил основные темы для обсуждения.

По его словам, переговоры имеют "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".

Среди них - нормализация работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных.

При этом диктатор сказал, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Предыдущий визит Коула в Минск

Спецпосланник США Джон Коул был назначен на эту должность в ноябре 2025 года.

С тех пор он провел несколько раундов белорусско-американских переговоров, несколько раз встречаясь с диктатором Александром Лукашенко, последний раз - в середине декабря 2025 года.

За это время он уже способствовал освобождению около 100 заложников, включая политзаключенных.

Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.

В декабре 2025 года по итогам переговоров в Беларуси Джон Коул сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр ЛукашенкоСоединенные Штаты АмерикиБеларусьДональд ТрампМинск