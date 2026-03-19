Спецпосланник Трампа приехал в Минск к Лукашенко: что обсуждают

"Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Сейчас (Лукашенко - ред.) принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет специальный посланник США в Беларуси Джон Коул", - говорится в сообщении.

Других подробностей пока не предоставили, однако в начале сегодняшней встречи Лукашенко очертил основные темы для обсуждения.

По его словам, переговоры имеют "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".

Среди них - нормализация работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных.

При этом диктатор сказал, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".