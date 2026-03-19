Спецпосланник Трампа приехал в Минск к Лукашенко: что обсуждают

Сегодня, 19 марта, спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский провластный ресурс "Пул Первого".
"Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Сейчас (Лукашенко - ред.) принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет специальный посланник США в Беларуси Джон Коул", - говорится в сообщении.
Других подробностей пока не предоставили, однако в начале сегодняшней встречи Лукашенко очертил основные темы для обсуждения.
По его словам, переговоры имеют "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".
Среди них - нормализация работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных.
При этом диктатор сказал, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".
Спецпосланник США Джон Коул был назначен на эту должность в ноябре 2025 года.
С тех пор он провел несколько раундов белорусско-американских переговоров, несколько раз встречаясь с диктатором Александром Лукашенко, последний раз - в середине декабря 2025 года.
За это время он уже способствовал освобождению около 100 заложников, включая политзаключенных.
Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.
В декабре 2025 года по итогам переговоров в Беларуси Джон Коул сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.