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Спецпідрозділ Путіна "Варяг" причетний до атак по АЗС України, - Волошин

21:23 10.07.2026 Пт
2 хв
Елітні російські спецпризначенці займаються "звичайним тероризмом" в Україні
aimg Олена Бджола
Спецпідрозділ Путіна "Варяг" причетний до атак по АЗС України, - Волошин Фото: пожежа на АЗС у Запоріжжі після удару РФ 9 липня (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росія посилила обстріл заправок по всій території України. Атаки відбуваються з відома диктатора РФ Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Варяг" Путіна б'є по АЗС України

Волошин прокоментував факт російських ударів по АЗС України та їх вплив на ситуацію з пальним на прифронтовій території.

"Страждають автозаправні станції й у Херсонській області, у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Це - терористична сутність ворога - адже військові зазвичай не заправляються на таких АЗС, отже це намагання вплинути на місцеве населення", - наголосив речник.

До ударів по цивільних українських АЗС на Півдні має відношення 50 бригада - спецпідрозділ "Варяг". Вона входить у резерв Путіна, зазначив Волошин.

"Цей підрозділ, в основному, заточений на middle strike - удари в глибину нашої оборони... Вона доволі активно працює у нас на півдні, зокрема, на Придніпровському та Запорізькому напрямках... Можна сказати, що частина тих ударів по АЗС - це справа рук саме цих "варягів"", - сказав речник.

Що відомо про спецбригаду "Варяг"

За словами Волошина, бригада "Варяг" оснащена новітніми дронами та не має дефіциту у засобах ураження.

"Варяг" має на озброєнні найновіші, експериментальні розробки безпілотників, у тому числі - на оптоволокні з дальністю до 30 км.

Окупанти активізувалися на Оріхівському напрямку. Вони хочуть скористатися поганою погодою, щоб перекинути свої ДРГ ближче до міста, заявив Владислав Волошин.

Російські загарбники змінюють логістичні маршрути і схеми постачання на півдні України. Боєприпаси планують перевозити цивільними легковиками з причепами, каже речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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