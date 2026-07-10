Спецпідрозділ Путіна "Варяг" причетний до атак по АЗС України, - Волошин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Варяг" Путіна б'є по АЗС України

Волошин прокоментував факт російських ударів по АЗС України та їх вплив на ситуацію з пальним на прифронтовій території.

"Страждають автозаправні станції й у Херсонській області, у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Це - терористична сутність ворога - адже військові зазвичай не заправляються на таких АЗС, отже це намагання вплинути на місцеве населення", - наголосив речник.

До ударів по цивільних українських АЗС на Півдні має відношення 50 бригада - спецпідрозділ "Варяг". Вона входить у резерв Путіна, зазначив Волошин.

"Цей підрозділ, в основному, заточений на middle strike - удари в глибину нашої оборони... Вона доволі активно працює у нас на півдні, зокрема, на Придніпровському та Запорізькому напрямках... Можна сказати, що частина тих ударів по АЗС - це справа рук саме цих "варягів"", - сказав речник.

Що відомо про спецбригаду "Варяг"

За словами Волошина, бригада "Варяг" оснащена новітніми дронами та не має дефіциту у засобах ураження.

"Варяг" має на озброєнні найновіші, експериментальні розробки безпілотників, у тому числі - на оптоволокні з дальністю до 30 км.