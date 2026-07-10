РФ змінює тактику біля Оріхова: Волошин розкрив, як окупанти хочуть використати негоду

Російські війська активізувалися на Оріхівському напрямку. Окупанти хочуть скористатися поганою погодою, щоб перекинути своїх диверсантів ближче до міста.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Він розповів, що за останні кілька днів росіяни відновили активність на Оріхівському напрямку.

"В основному, це біля самого Оріхова, де, за даними нашої розвідки, ворог отримав завдання, користуючись погіршенням погодних умов, про яке зараз говорять метеорологи, намагатиметься завезти інфільтраційні диверсійні групи в напрямку самого Оріхова, поближче до міста", - заявив Волошин.

Речник Сил оборони зазначив, що паралельно з цим російська армія продовжує інтенсивно обстрілювати Оріхів та інші населені пункти на півдні України КАБами.

За його словами, лише за минулу добу на Оріхів скинули близько десяти керованих авіабомб. Загалом на південному фронті ворог щодня завдає до 25 авіаударів, використовуючи для цього близько сотні таких бомб.

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по Запоріжжю. Так, 9 липня окупанти атакували місто, їхньою ціллю стала заправка. За кілька днів до цього, 6 липня, росіяни також обстріляли АЗС у Запоріжжі. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення.

Увечері 4 липня війська РФ здійснили серію ударів по місту. Тоді пошкоджень зазнали багатоповерховий житловий будинок і об'єкти критичної інфраструктури, також повідомлялося про постраждалих.