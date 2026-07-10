Спецподразделение Путина "Варяг" причастно к атакам по АЗС Украины, - Волошин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Варяг" Путина бьет по АЗС Украины

Волошин прокомментировал факт российских ударов по АЗС Украины и их влияние на ситуацию с горючим на прифронтовой территории.

"Страдают автозаправочные станции и в Херсонской области, в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской. Это - террористическая сущность врага - ведь военные обычно не заправляются на таких АЗС, следовательно, это попытка повлиять на местное население", - подчеркнул спикер.

К ударам по гражданским украинским АЗС на Юге имеет отношение 50 бригада - спецподразделение "Варяг". Она входит в резерв Путина, отметил Волошин.

"Это подразделение в основном заточено на middle strike - удары в глубину нашей обороны... Она достаточно активно работает у нас на юге, в частности, на Приднепровском и Запорожском направлениях... Можно сказать, что часть тех ударов по АЗС - это дело рук именно этих "варягов"", - сказал спикер.

Что известно о спецбригаде "Варяг"

По словам Волошина, бригада "Варяг" оснащена новейшими дронами и не имеет дефицита в средствах поражения.

"Варяг" имеет на вооружении новейшие, экспериментальные разработки беспилотников, в том числе – на оптоволокне с дальностью до 30 км.