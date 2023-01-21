UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Спецоперація йде за планом":Резніков потролив росіян через ППО в Москві

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Установка росіянами ППО на дахах адмінбудівель Москві говорить про те, що їх так звана "спецоперація" нібито "йде за планом". Ворог починає ховатися за своїми системами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для "Голосу Америки".

Так, на питання журналіста, чому росіяни встановлюють системи протиповітряної оборони на будівлях у Москві, міністр віджартувався.

"Це говорить про те, що їх спеціальна військова операція відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони. Вони створили командування оборони Криму, вони створили Московський воєнний округ, чого вони не робили ще з часів Другої Світової війни, тобто вони серйозно просуваються в своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони, а не нападу", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.

Однак аналітики ISW схиляються до іншої думки. Вони вважають, що Кремль таким чином активізує свої зусилля, щоб підготувати населення РФ до затяжної війни проти України та нових втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваОлексій РезніковПВО