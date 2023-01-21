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"Спецоперация идет по плану": Резников потролил россиян из-за ПВО в Москве

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Установка россиянами ПВО на крышах админзданий Москве говорит о том, что их так называемая "спецоперация" якобы "идет по плану". Враг начинает прятаться за своими системами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для "Голоса Америки".

Так, на вопрос журналиста, почему россияне устанавливают системы противовоздушной обороны на зданиях в Москве, министр отшутился.

"Это говорит о том, что их специальная военная операция идет по плану, если они уже начинают ставить системы обороны. Они создали командование обороны Крыма, они создали Московский военный округ, чего они не делали еще со времен Второй Мировой войны, то есть они серьезно продвигаются в своей операции. Так что начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", - сказал Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

Однако аналитики ISW склоняются к другому мнению. Они считают, что Кремль таким образом активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины и новым потерям.

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МоскваАлексей РезниковПВО