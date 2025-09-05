ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спецоперація "Павутина" ускладнила російські удари по Україні, - Малюк

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 16:33
UA EN RU
Спецоперація "Павутина" ускладнила російські удари по Україні, - Малюк Фото: голова СБУ Василь Малюк (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Маловічко Юлія

Після спецоперації "Павутина" Росія змушена була перемістити свою стратегічну авіацію на Далекий схід - на аеродром "Українка", що ускладнило удари по Україні.

Про це заявив глава СБУ Василь Малюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми - Україна".

"Вони були змушені перемістити свої стратегічні літаки в найсхіднішу точку - аеродром "Українка". І тепер їм, щоб наблизитись до території України, до місць пуску, потрібно здолати дуже велику відстань", - сказав Малюк.

Він додав, що такі польоти зношують деталі і ресурс російських літаків.

Також глава СБУ зазначив, що наслідком "Павутини" стало те, що Росія використовує менше літаків під час чергових обстрілів України ракетами та дронами.

Спецоперація "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина" - за допомогою дронів було завдано удару по російських аеродромах. Над цією операцією Служба безпеки працювала півтора року.

Для проведення операції використали, зокрема, так звані будиночки з дронами, які спочатку завезли до РФ, а потім доставили поблизу аеродромів.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак, а переважну кількість склали саме стратегічні бомбардувальники.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Якщо брати у відсотковому співвідношенні, було пошкоджено 34% всієї російської стратегічної авіації.

Василь Малюк зазначив раніше, що корупція на російській митниці теж допомогла здійснити спецоперацію,як і російські водії, яким теж щедро заплатили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії