Спецоперация "Паутина" усложнила российские удары по Украине, - Малюк

После спецоперации "Паутина" Россия вынуждена была переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток - на аэродром "Украинка", что усложнило удары по Украине.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы - Украина".

"Они были вынуждены переместить свои стратегические самолеты в самую восточную точку - аэродром "Украинка". И теперь им, чтобы приблизиться к территории Украины, к местам пуска, нужно преодолеть очень большое расстояние", - сказал Малюк.

Он добавил, что такие полеты изнашивают детали и ресурс российских самолетов.

Также глава СБУ отметил, что последствием "Паутины" стало то, что Россия использует меньше самолетов во время очередных обстрелов Украины ракетами и дронами.