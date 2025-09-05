ua en ru
Спецоперация "Паутина" усложнила российские удары по Украине, - Малюк

Украина, Пятница 05 сентября 2025 16:33
Спецоперация "Паутина" усложнила российские удары по Украине, - Малюк Фото: глава СБУ Василий Малюк (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Маловичко Юлия

После спецоперации "Паутина" Россия вынуждена была переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток - на аэродром "Украинка", что усложнило удары по Украине.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы - Украина".

"Они были вынуждены переместить свои стратегические самолеты в самую восточную точку - аэродром "Украинка". И теперь им, чтобы приблизиться к территории Украины, к местам пуска, нужно преодолеть очень большое расстояние", - сказал Малюк.

Он добавил, что такие полеты изнашивают детали и ресурс российских самолетов.

Также глава СБУ отметил, что последствием "Паутины" стало то, что Россия использует меньше самолетов во время очередных обстрелов Украины ракетами и дронами.

Спецоперация "Паутина"

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина" - с помощью дронов был нанесен удар по российским аэродромам. Над этой операцией Служба безопасности работала полтора года.

Для проведения операции использовали, в частности, так называемые домики с дронами, которые сначала завезли в РФ, а затем доставили вблизи аэродромов.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет, а подавляющее количество составили именно стратегические бомбардировщики.

Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Если брать в процентном соотношении, было повреждено 34% всей российской стратегической авиации.

Василий Малюк отметил ранее, что коррупция на российской таможне также помогла осуществить спецоперацию, как и российские водители, которым щедро заплатили.

