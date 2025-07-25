Спецоперація розвідки: в Україну повернули стародрук із підписом Шептицького (фото)

Про який стародрук йдеться і чим він важливий

Громадянам розповіли, що Служба зовнішньої розвідки України продовжує повертати на Батьківщину культурні цінності, які були викрадені і вивезені:

як під час Другої світової війни;

так і після розпочатої РФ повномасштабної війни проти України.

Так, співробітники СЗРУ віднайшли та повернули в Україну рідкісний стародрук - молитовну книгу "Требник" 1844 року з маргіналією (автографом) митрополита Андрія Шептицького (видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття, провідника Української Греко-Католицької Церкви).

Історичний стародрук (фото: facebook.com/SZRUkraine)

"На одному з маргінесів книги збережено напис: "Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів". Підпис: Андрей Шептицький", - розповіли українцям і опублікували відповідне фото.

Напис у книзі, зроблений "від руки" (фото: facebook.com/SZRUkraine)

Цей напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит.

Коли "Требник" було втрачено і як його розшукали

Українцям розповіли, що згідно з переказами місцевої громади, "Требник" був втрачений під час Другої світової війни, коли:

храм пограбували;

частина церковного архіву була знищена або розпорошена.

"Доля стародруку з маргіналією Андрія Шептицького тривалий час залишалась невідомою", - зауважили у СЗРУ.

"Автограф" Шептицького на сторінці стародруку (фото: facebook.com/SZRUkraine)

Уточнюється, що силами та засобами Служби зовнішньої розвідки було проведено "довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності до нашої держави".

Наразі стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Унікальний стародрук, який повернули в Україну (фото: facebook.com/SZRUkraine)

"Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни", - зауважили у СЗРУ.

Уточнюється, що "Требник" - не лише пам'ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії.

"Робота СЗРУ з повернення культурних цінностей триватиме й надалі", - підсумували в національній розвідувальній службі.

Публікація СЗРУ (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)