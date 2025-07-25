Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото)

В Украину вернули уникальную историческую старопечатную книгу, которая содержит автограф выдающегося митрополита Андрея Шептицкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины (СВРУ) в Facebook.
Гражданам рассказали, что Служба внешней разведки Украины продолжает возвращать на Родину культурные ценности, которые были похищены и вывезены:
Так, сотрудники СВРУ нашли и вернули в Украину редкое старопечатное издание - молитвенную книгу "Требник" 1844 года с маргиналиями (автографом) митрополита Андрея Шептицкого (выдающегося религиозного и общественного деятеля ХХ века, проводника Украинской Греко-Католической Церкви).
"На одном из маргинесов книги сохранена надпись: "Предложено вь время каноничной визитации 1902 года, дня 10 мая месяца в селе Костенев". Подпись: Андрей Шептицкий", - рассказали украинцам и опубликовали соответствующее фото.
Эта надпись свидетельствует, что книга использовалась во время канонической визитации в селе Костенев во Львовской области, которую возглавлял сам митрополит.
Украинцам рассказали, что согласно преданию местной общины, "Требник" был потерян во время Второй мировой войны, когда:
"Судьба старопечатного издания с маргиналиями Андрея Шептицкого долгое время оставалась неизвестной", - отметили в СВРУ.
Уточняется, что силами и средствами Службы внешней разведки была проведена "долговременная многоходовая операция для возвращения исключительной историко-религиозной ценности в наше государство".
Сейчас старопечатная книга передана в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
"Возвращение экземпляра с маргиналией митрополита Шептицкого восстанавливает один из фрагментов утраченного духовного наследия страны", - отметили в СВРУ.
Уточняется, что "Требник" - не только памятник печатного и богослужебного искусства, но и свидетельство личного присутствия Шептицкого в жизни конкретного прихода.
"Работа СВРУ по возвращению культурных ценностей будет продолжаться и в дальнейшем", - подытожили в национальной разведывательной службе.
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