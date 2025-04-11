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Торгують на чорному ринку: Росія викрала майже 2 мільйона українських артефактів

П'ятниця 11 квітня 2025 19:42
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Торгують на чорному ринку: Росія викрала майже 2 мільйона українських артефактів Фото: Наслідки пограбувань художнього музею Херсону росіянами у 2022 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Росія викрала понад 1,7 млн одиниць української культурної спадщини. Відомо, що вона торгує ними на чорному ринку.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького "Укрінформу".

Скільки артефактів та колекцій викрали росіяни

Росія продовжує цілеспрямовано знищувати та викрадати культурну спадщину України, викравши понад 1,7 мільйона одиниць артефактів на тимчасово окупованих територіях. Ці цінності, від археологічних знахідок до музейних колекцій, активно продаються на чорному ринку, що є порушенням міжнародного права.

"Росія порушує всі можливі норми міжнародного права, привласнюючи культурні цінності України, і якщо раніше ці предмети вивозили до музеїв Росії, то зараз вони торгують ними на чорному ринку", - наголосив міністр.

Як Україна повертає артефакти

Завдяки міжнародній співпраці, Україна поступово повертає вивезені артефакти. За словами Точицького, під час закордонних візитів іноземні органи влади неодноразово передавали Україні вилучені культурні цінності, які були вивезені за кордон для продажу.

Міністр також звернув увагу, що до викрадення українських культурних цінностей причетні російські офіційні особи. В Україні вже введені санкції проти 55 фізичних осіб і трьох юридичних осіб, які займаються розкраданням та руйнуванням культурної спадщини.

Раніше РБК-Україна писало про систематичне знищення та розкрадання Росією культурної спадщини на окупованих територіях Херсонщини. Зокрема, російські війська перетворюють стародавні кургани на військові позиції, облаштовуючи на них вогневі точки, що призводить до руйнування археологічних пам'яток.

Також пошкоджуються пізньоскіфські городища, які використовуються як укріплення, а культурні шари знищуються через облаштування окопів та бліндажів. Ці дії призводять до втрати унікальних історичних об'єктів, які є невідновлюваними.​

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