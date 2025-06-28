ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У пошуках правди. Як україномовну Конституцію Пилипа Орлика вдалось знайти у Москві

Субота 28 червня 2025 10:20
UA EN RU
У пошуках правди. Як україномовну Конституцію Пилипа Орлика вдалось знайти у Москві Пилип Орлик міг підписати далеко не одну копію своєї Конституції (фото: president.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

Конституція Пилипа Орлика - унікальний документ, написаний із чітким баченням незалежної держави. Її україномовну версію вдалось віднайти у московських архівах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Що відомо про "оригінал" Конституції Пилипа Орлика

За словами експерта, "оригінал Конституції у проекції того часу" - це складне питання.

"Думаю, Пилип Орлик підписав понад десяток копій, бо їх віддавали запорожцям, старшинам. Де їх зараз шукати - окреме питання", - поділився історик.

Він повідомив також, що зараз достеменно відомо, що є "дві копії в Москві та одна латиномовна - у Швеції".

У пошуках правди. Як україномовну Конституцію Пилипа Орлика вдалось знайти у МосквіТитульна сторінка Конституції староукраїнською мовою, оригінал якої зберігається в Російському державному архіві давніх актів (фото:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Як вдалось знайти Конституцію кирилицею у Москві

Україномовну версію Конституції Пилипа Орлика у московських архівах знайшов у 2008 році саме Олександр Алфьоров.

Він пояснив, що у 90-х роках було відомо про зміст документа, адже його публікували, маючи латинську копію.

"Її начебто знайшов Ілько Борщак в еміграції у замку Дентевіль, який по дружині належав сину Пилипа Орлика", - зауважив спеціаліст.

У пошуках правди. Як україномовну Конституцію Пилипа Орлика вдалось знайти у МосквіПерша сторінка Конституції латиною, оригінал якої зберігається в Національному архіві Швеції (фото: wikipedia.org/sok.riksarkivet.se)

Водночас документу, написаного кирилицею, на той час знайдено не було.

"Колеги-науковці туди їздили, але української копії не знайшли", - повідомив історик.

Він нагадав, що у 2008 році вже розгортались величезні протиріччя між Росією та Україною (особливо після Помаранчевої революції), що впливало й на ідеологічний рівень.

"Незалежні ЗМІ РФ вже зникали й почалася пропаганда. Московити знущались із нас: "Перша Конституція українська? Може ще й Христос з України. Але Христа ми хоч бачимо на іконах, а ви покажіть свою Конституцію". І от науковці не могли показати документ", - розповів експерт.

Він пояснив, що весь наш масив документів козаччини "фактично починається із 1730 років", адже "Петро I знищив Батурин, а у столиці гетьманщини Глухові сталась пожежа" (на початку XVIII ст.)

Тим часом у Росії "накопичились мільйони документів, які стосуються козацьких часів".

"Тому я поїхав у московський архів досліджувати реєстри Богдана Хмельницького, які згодом опублікував із колегою Олексієм Монькіним. На той час московські архіви були доступні, але нашим вченим не вистачало фінансових ресурсів на дослідження", - поділився Алфьоров.

Він визнав, що йому довелось взяти грант з Канади, "по блату домовитись про гуртожиток, ще й доплатити свої гроші", адже "в істориків тоді були мізерні зарплати".

"Я в Інституті історії з 2010 по 2019 рік отримував 3,5 тисячі гривень. Цього вистачало, щоб дітям і дружині щодня давати по 23 гривні. Наша країна не годувала своїх гуманітаріїв, а Росія своїх - годувала", - пригадав фахівець.

За його словами, саме вони й сформували тези: "Крим наш", "Росія - це Україна", "Ленін створив Україну" і т.д.

"Наші гуманітарії ледь виживали. Було краще тим, хто міг взяти гранти. А це можна було зробити у росіян - ось вам одразу левова частка людей, які є зрадниками України", - зауважив історик.

Він додав, що саме в московському архіві й знайшов документ з описом справи, яка називалась "Договір Запорізьких козаків зі шведським королем Карлом XII".

"Мені його видали... Я досі пам'ятаю цей викид адреналіну - коли я зрозумів, що переді мною знаходиться! У той момент у мене сльоза пішла", - зізнався Алфьоров.

У пошуках правди. Як україномовну Конституцію Пилипа Орлика вдалось знайти у МосквіОстання сторінка україномовного оригіналу Конституції з московського архіву з оригінальним підписом Пилипа Орлика й печаткою Війська Запорозького (фото:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Він додав, що "тоді опублікував Конституцію" і це "інформаційно сколихнуло суспільство".

"Але на це дуже погано відреагували деякі мої колеги. Бо як аспірант міг таке знайти? А потім віднайшли ще одну копію", - підсумував історик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Конституція Пилипа Орлика стала не просто документом доби козацтва, а свідченням політичної зрілості українського суспільства та спробою творення правової держави з демократичними засадами.

Читайте також про 10 маловідомих фактів щодо першої Конституції України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Історія України Конституция Історик Історичні пам'ятки
Новини
Обстріл Одеси: кількість постраждалих знову зросла
Обстріл Одеси: кількість постраждалих знову зросла
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу