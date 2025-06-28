У пошуках правди. Як україномовну Конституцію Пилипа Орлика вдалось знайти у Москві

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров .

Що відомо про "оригінал" Конституції Пилипа Орлика

За словами експерта, "оригінал Конституції у проекції того часу" - це складне питання.

"Думаю, Пилип Орлик підписав понад десяток копій, бо їх віддавали запорожцям, старшинам. Де їх зараз шукати - окреме питання", - поділився історик.

Він повідомив також, що зараз достеменно відомо, що є "дві копії в Москві та одна латиномовна - у Швеції".

Титульна сторінка Конституції староукраїнською мовою, оригінал якої зберігається в Російському державному архіві давніх актів (фото:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Як вдалось знайти Конституцію кирилицею у Москві

Україномовну версію Конституції Пилипа Орлика у московських архівах знайшов у 2008 році саме Олександр Алфьоров.

Він пояснив, що у 90-х роках було відомо про зміст документа, адже його публікували, маючи латинську копію.

"Її начебто знайшов Ілько Борщак в еміграції у замку Дентевіль, який по дружині належав сину Пилипа Орлика", - зауважив спеціаліст.

Перша сторінка Конституції латиною, оригінал якої зберігається в Національному архіві Швеції (фото: wikipedia.org/sok.riksarkivet.se)

Водночас документу, написаного кирилицею, на той час знайдено не було.

"Колеги-науковці туди їздили, але української копії не знайшли", - повідомив історик.

Він нагадав, що у 2008 році вже розгортались величезні протиріччя між Росією та Україною (особливо після Помаранчевої революції), що впливало й на ідеологічний рівень.

"Незалежні ЗМІ РФ вже зникали й почалася пропаганда. Московити знущались із нас: "Перша Конституція українська? Може ще й Христос з України. Але Христа ми хоч бачимо на іконах, а ви покажіть свою Конституцію". І от науковці не могли показати документ", - розповів експерт.

Він пояснив, що весь наш масив документів козаччини "фактично починається із 1730 років", адже "Петро I знищив Батурин, а у столиці гетьманщини Глухові сталась пожежа" (на початку XVIII ст.)

Тим часом у Росії "накопичились мільйони документів, які стосуються козацьких часів".

"Тому я поїхав у московський архів досліджувати реєстри Богдана Хмельницького, які згодом опублікував із колегою Олексієм Монькіним. На той час московські архіви були доступні, але нашим вченим не вистачало фінансових ресурсів на дослідження", - поділився Алфьоров.

Він визнав, що йому довелось взяти грант з Канади, "по блату домовитись про гуртожиток, ще й доплатити свої гроші", адже "в істориків тоді були мізерні зарплати".

"Я в Інституті історії з 2010 по 2019 рік отримував 3,5 тисячі гривень. Цього вистачало, щоб дітям і дружині щодня давати по 23 гривні. Наша країна не годувала своїх гуманітаріїв, а Росія своїх - годувала", - пригадав фахівець.

За його словами, саме вони й сформували тези: "Крим наш", "Росія - це Україна", "Ленін створив Україну" і т.д.

"Наші гуманітарії ледь виживали. Було краще тим, хто міг взяти гранти. А це можна було зробити у росіян - ось вам одразу левова частка людей, які є зрадниками України", - зауважив історик.

Він додав, що саме в московському архіві й знайшов документ з описом справи, яка називалась "Договір Запорізьких козаків зі шведським королем Карлом XII".

"Мені його видали... Я досі пам'ятаю цей викид адреналіну - коли я зрозумів, що переді мною знаходиться! У той момент у мене сльоза пішла", - зізнався Алфьоров.

Остання сторінка україномовного оригіналу Конституції з московського архіву з оригінальним підписом Пилипа Орлика й печаткою Війська Запорозького (фото:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Він додав, що "тоді опублікував Конституцію" і це "інформаційно сколихнуло суспільство".

"Але на це дуже погано відреагували деякі мої колеги. Бо як аспірант міг таке знайти? А потім віднайшли ще одну копію", - підсумував історик.