Спецоперация "Полесье": подразделения МВД начали масштабные учения

В частности, совместные масштабные тренировки состоялись при участии органов управления, подразделений охраны государственной границы, резервов усиления Госпограничной службы, которые прибыли на участок 6-го Волынского пограничного отряда и подразделений ВСУ, других военных формирований, ГСЧС и правоохранительных органов.

"В этот день участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусском участке государственной границы", - говорится в сообщении.

По информации руководства ГСЧС, подразделения отработали гуманитарные задачи, а именно: оказание помощи, установления пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.

Также подразделения ГСЧС тренировали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.

Фото: в Волынской области подразделения МВД начали масштабные учения (dsns.gov.ua)