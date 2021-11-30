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Спецоперация "Полесье": подразделения МВД начали масштабные учения

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 ноября вблизи села Дольск (Волынская область) начались масштабные учения подразделений системы МВД в рамках спецоперации "Полесье". Участники тренировок отработали алгоритм действий на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, совместные масштабные тренировки состоялись при участии органов управления, подразделений охраны государственной границы, резервов усиления Госпограничной службы, которые прибыли на участок 6-го Волынского пограничного отряда и подразделений ВСУ, других военных формирований, ГСЧС и правоохранительных органов.

"В этот день участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусском участке государственной границы", - говорится в сообщении.

По информации руководства ГСЧС, подразделения отработали гуманитарные задачи, а именно: оказание помощи, установления пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.

Также подразделения ГСЧС тренировали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.

Фото: в Волынской области подразделения МВД начали масштабные учения (dsns.gov.ua)

Напомним, 23 ноября 2021 года началась активная фаза специальной пограничной операции "Полесье".

Добавим, что в рамках этой спецоперации в Черниговской области, возле границы с Беларусью, пограничники с привлечением резервов провели совместную штабную тренировку.

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Министерство внутренних дел УкраиныВолынская областьГСЧС