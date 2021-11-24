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Украина на границе с Беларусью начала спецоперацию

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Киев, Среда 24 ноября 2021 09:06
Украина на границе с Беларусью начала спецоперацию Фото: началась специальная пограничная операция "Полесье" (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина на границе с Беларусью начала специальную пограничную операцию "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности, сообщили в ГПСУ.

Сегодня на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину, отметил первый заместитель главы государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.

"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", - отметил он.

Главная задача операции - не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.

Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Усиление пограничного режима

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.

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