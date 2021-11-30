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Спецоперація "Полісся": підрозділи МВС розпочали масштабні навчання

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 листопада поблизу села Дольськ (Волинська область) почались масштабні навчання підрозділів системи МВС в межах спецоперації "Полісся". Учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, спільні масштабні тренування відбулися за участі органів управління, підрозділів охорони державного кордону, резервів посилення Держприкордонної служби, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону та підрозділів ЗСУ, інших військових формувань, ДСНС та правоохоронних органів.

"Цього дня учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруській ділянці державного кордону", - йдеться в повідомлення.

За інформацією керівництва ДСНС, підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі, а саме: надання допомоги, встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Також підрозділи ДСНС тренували дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

Фото: у Волинській області підрозділи МВС розпочали масштабні навчання (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 23 листопада 2021 року розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції "Полісся".

Додамо, що в межах цієї спецоперації у Чернігівській області, біля кордону з Білоруссю, прикордонники із залученням резервів провели спільне штабне тренування.

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