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У границы с Беларусью состоялись масштабные учения в рамках спецоперации "Полесье"

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Черниговская область, Суббота 27 ноября 2021 12:26
У границы с Беларусью состоялись масштабные учения в рамках спецоперации "Полесье" Фото: у границы с Беларусью состоялись масштабные учения в рамках спецоперации "Полесье" (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области, возле границы с Беларусью пограничники с привлечением резервов провели совместную штабную тренировку. Она состоялась в рамках спецоперации "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации ведомства, вовлеченные в операции силы и средства одновременно выбыли на четыре разных участка границы, где отработали слаженность подразделений во время усиленной охраны государственной границы.

"В составе сил усиления, пограничники отработали и получили необходимые навыки действий в ходе реагирования на резкие изменения обстановки", - говорится в сообщении.

Фото: у границы с Беларусью состоялись масштабные учения в рамках спецоперации "Полесье" (dpsu.gov.ua)

Напомним, 23 ноября 2021 года началась активная фаза специальной пограничной операции "Полесье".

Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими привлеченными резервами.

Добавим, что уже началось усиление защиты северной границы в Киевской области в районе Чернобыльской зоны.

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