Спецоперація "Павутина". Водії фур нічого не знали про задум СБУ, - Зеленський

Як відомо, FPV-дрони, які використовувалися для ударів по російських аеродромах, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Їх доставили до місць запуску вантажівками.

Після цього дахи "модульних будиночків" дистанційно відкривалися, і безпілотники вилетіли до цілей.

За словами Зеленського, водії фур у Росії навіть не знали про свою роль в українській операції.

"Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу", - зазначив Зеленський.



