Спецоперація "Павутина". Водії фур нічого не знали про задум СБУ, - Зеленський

Водії вантажівок у Росії не знали про свою участь у масштабній спецоперації "Павутина". Під час операції СБУ атакувала дронами стратегічну авіацію ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News.
Як відомо, FPV-дрони, які використовувалися для ударів по російських аеродромах, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Їх доставили до місць запуску вантажівками.
Після цього дахи "модульних будиночків" дистанційно відкривалися, і безпілотники вилетіли до цілей.
За словами Зеленського, водії фур у Росії навіть не знали про свою роль в українській операції.
"Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію "Павутина". Під час операції FPV-дрони здійснили масовану атаку на чотири аеродроми Росії - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново"
Унаслідок ударів було уражено 41 літак - Ту-95, Ту-22М3 і А-50. В СБУ заявляють, що втрати РФ можуть перевищувати 7 млрд доларів, а атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росії.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, для спецоперації "Павутина" використовували тільки українську зброю.
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