Спецоперация "Паутина". Водители фур ничего не знали о замысле СБУ, - Зеленский

Водители грузовиков в России не знали о своем участии в масштабной спецоперации "Паутина". Во время операции СБУ атаковала дронами стратегическую авиацию врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью ABC News.
Как известно, FPV-дроны, которые использовались для ударов по российским аэродромам, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. Их доставили к местам запуска грузовиками.
После этого крыши "модульных домиков" дистанционно открывались, и беспилотники вылетели к целям.
По словам Зеленского, водители фур в России даже не знали о своей роли в украинской операции.
"Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", - отметил Зеленский.
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию "Паутина". Во время операции FPV-дроны осуществили массированную атаку на четыре аэродрома России - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново"
В результате ударов был поражен 41 самолет - Ту-95, Ту-22М3 и А-50. В СБУ заявляют, что потери РФ могут превышать 7 млрд долларов, а атака вывела из строя треть стратегической авиации России.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, для спецоперации "Паутина" использовали только украинское оружие.
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