Спецоперация "Паутина". Водители фур ничего не знали о замысле СБУ, - Зеленский

Как известно, FPV-дроны, которые использовались для ударов по российским аэродромам, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. Их доставили к местам запуска грузовиками.

После этого крыши "модульных домиков" дистанционно открывались, и беспилотники вылетели к целям.

По словам Зеленского, водители фур в России даже не знали о своей роли в украинской операции.

"Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", - отметил Зеленский.