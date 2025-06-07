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Зеленський розповів, чию зброю використали в операції "Павутина"

Київ, Субота 07 червня 2025 09:37
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Зеленський розповів, чию зброю використали в операції "Павутина" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Під час операції "Павутина" зі знищення стратегічної авіації Росії використовувалась виключно українська зброя.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в програмі This Week, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами президента, це було його бажанням, щоб під час атаки на російські аеродроми не використовували обладнання, надане союзниками України.

"Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким", - пояснив Зеленський.

Як відомо, в результаті операції "Павутина" було пошкоджено близько третини російського стратегічного бомбардувального флоту. Для операції використали FPV-дрони, які таємно доставили вантажівками до російських аеродромів.

Операція "Павутина"

У перший день червня Служба безпеки України атакувала дронами відразу чотири російські аеродроми стратегічної авіації - "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Ця історична та безпрецедентна операція отримала назву "Павутина". Її готували півтора року.

За офіційними даними, в ході операції удалося уразити щонайменше 41 стратегічний літак РФ, зокрема Ту-95, Ту-22М3 та А-50. Збитки для Росії оцінюються на близько 7 млрд доларів.

Після операції "Павутина" росіяни змогли задіяти для атаки на Україну всього 7 бортів стратегічної авіації, з яких випустили 36 ракет Х-101.

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