Спецоперация в Луганской области: мужчину, бросившего гранату в полицейских, задержали
В Луганской области разыскали и задержали мужчину, который в Рубежном кинул гранату в полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Сотрудники спецподразделения КОРД задержали злоумышленника по месту жительства в его квартире. Он прятался в коробе кровати.
"В настоящее время мужчину доставили в изолятор временного содержания, здесь с ним проводить следственные действия до избрания меры пресечения", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено дело по статье ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
"Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему было присуждено условное наказание", - добавили в полиции.
Фото: мужчина прятался в коробе кровати (npu.gov.ua)
Напомним, сегодня в Рубежном 39-летний местный житель во время того, как у него полицейские хотели проверить документы, бросил в сторону правоохранителей гранату. В области была введена спецоперация "Сирена".
Ранее РБК-Украина писало, что в Житомире водитель, пытаясь убежать от полицейских, подорвался на гранате.