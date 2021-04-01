Спецоперация в Луганской области: мужчину, бросившего гранату в полицейских, задержали

В Луганской области разыскали и задержали мужчину, который в Рубежном кинул гранату в полицейских . По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники спецподразделения КОРД задержали злоумышленника по месту жительства в его квартире. Он прятался в коробе кровати.

"В настоящее время мужчину доставили в изолятор временного содержания, здесь с ним проводить следственные действия до избрания меры пресечения", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по статье ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

"Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему было присуждено условное наказание", - добавили в полиции.

Фото: мужчина прятался в коробе кровати (npu.gov.ua)