Спецоперація в Луганській області: чоловіка, який кинув гранату у поліцейських, затримали
У Луганській області розшукали і затримали чоловіка, який в Рубіжному кинув гранату в поліцейських. За даним фактом порушено кримінальну справу.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Співробітники спецпідрозділу КОРД затримали зловмисника за місцем проживання в його квартирі. Він ховався в коробі ліжка.
"В даний час чоловіка доставили в ізолятор тимчасового утримання, тут з ним проводити слідчі дії до обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.
За даним фактом порушено справу за статтею ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
"Цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання", - додали в поліції.
Фото: чоловік ховався в коробі ліжка (npu.gov.ua)
Нагадаємо, сьогодні в Рубіжному 39-річний місцевий житель під час того, як у нього поліцейські хотіли перевірити документи, кинув у бік правоохоронців гранату. В області було введено спецоперація "Сирена".
Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирі водій, намагаючись втекти від поліцейських, підірвався на гранаті.