В Житомире водитель подорвался на гранате пытаясь сбежать от полицейских

В Житомире неадекватный водитель подорвался на гранате, пытаюсь сбежать от полицейских. Перед этим он устроил дорожно-транспортное происшествие.

Около 23:14 в воскресенье, 21 марта, правоохранители остановили автомобиль на площади Победы в Житомире. За рулем находился 35-летний местный житель, который до этого неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав.

На требование полицейских предоставить документы водитель заблокировался в салоне автомобиля.

"В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил с собой", - сообщил начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.

Когда полицейские пытались открыть дверь автомобиля водитель начал движение и пытался сбежать от правоохранителей, выехав на пределы областного центра. В Житомирском и соседних районах была введена полицейскими спецоперация. Затем водитель вернулся в Житомир, где совершил столкновение с припаркованным автомобилем по улице Героев Базара.

"После водитель вышел из салона с предметом, похожим на гранату, в руках. При попытке полицейских успокоить мужчину и уговорить прекратить противоправные действия, боеприпас взорвался", - сообщили в полиции.

В результате мужчина получил травму в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Он был доставлен в реанимационное отделение.

"По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку. Думаю, что от недостаточности навыков поведения, а также неадекватности состояния, намерение не смог осуществить", - добавил Олейник.

Правоохранители отметили, что у мужчины был изъят порошок, вероятно, наркотического состава.

Фото: место инцидента (zt.npu.gov.ua)

По данному факту возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).