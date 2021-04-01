ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бросил гранату в полицейских и сбежал: в Луганской области объявили спецоперацию

Новина українською → Рубежное, Четверг 01 апреля 2021 10:08
Бросил гранату в полицейских и сбежал: в Луганской области объявили спецоперацию Фото: в Луганской области объявили спецоперацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители в Луганской области пытались проверить документы мужчины, но тот бросил в их сторону гранату. Сейчас в области объявили специальную операцию "Сирена".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Это произошло в городе Рубежное. Полицейские для проверки документов остановили водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия, сообщила Погукай.

Личный состав полиции Луганской области подняли по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Бросил гранату в полицейских и сбежал: в Луганской области объявили спецоперациюФото: мужчина, которого разыскивает полиция (facebook.com/100002949682749)

Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, но приговорен к условному сроку наказания.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть осторожными и если кто-то владеет информацией о местонахождении этого человека, сообщить в полицию.

Напомним, во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Предварительно установлено, что взорвалась, предположительно, ручная граната "РГД-5".

Ранее в Киеве в одной из квартир Деснянского района произошел взрыв. В результате мужчина получил ранение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия граната спецоперация
NEWS
В Украине начинается весенний призыв в армию
В Украине начинается весенний призыв в армию
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"