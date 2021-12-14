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Спецоперация под Киевом: появились подробности штурма квартиры со стрелком

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Вторник 14 декабря 2021 21:16
Спецоперация под Киевом: появились подробности штурма квартиры со стрелком Фото: появились подробности штурма квартиры со стрелком (Facebook, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов)
Автор: Сергей Пышкин

В Вишневом Киевской области 37-летний мужчина открыл огонь в направлении людей. Чтобы задержать стрелка, полицейским пришлось штурмовать сразу две квартиры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По предварительной информации, мужчина открыл огонь по рабочим, которые проводили работы рядом с его домом.

К месту событий сразу прибыли группа реагирования, спецназовцы и криминальная полиция.

"Правоохранители предупредили жителей об опасности и провели блокирование местности. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры”, - пишет пресс-служба.

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, силовики выломали двери и задержали преступника. Оказалось, что мужчина перемещался между двумя квартира, в одной из которых было оружие.

"Злоумышленником оказался 37 - летний уроженец Луганщины, который сейчас проживает на Киевщине", - пишет пресс-служба.

Согласно ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Киевом мужчина открыл огонь по людям. Его штурмом задержали силовики.

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