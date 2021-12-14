Спецоперація під Києвом: з'явилися подробиці штурму квартири зі стрілком
У Вишневому Київської області 37-річний чоловік відкрив вогонь в напрямку людей. Щоб затримати стрілка, поліцейським довелося штурмувати відразу дві квартири.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
За попередньою інформацією, чоловік відкрив вогонь по робітниках, які проводили роботи поруч з його будинком.
До місця подій одразу прибули група реагування, спецпризначенці та кримінальна поліція.
"Правоохоронці попередили мешканців про небезпеку та провели блокування місцевості. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири”, - пише пресслужба.
За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, силовики виламали двері й затримали злочинця. Виявилося, що чоловік переміщувався між двома квартира, в одній з яких була зброя.
"Зловмисником виявився 37-річний уродженець Луганщини, який зараз проживає на Київщині", - пише пресслужба.
Відповідно до ч. 4 ст. 295 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під Києвом чоловік відкрив вогонь по людях. Його штурмом затримали силовики.