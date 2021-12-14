Под Киевом силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям
Фото: в Киевской области силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям (Facebook, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов)
В городе Вишневом Киевской области силовики задержали вооруженного преступника. Перед этим он открыл огонь в направлении людей и закрылся в квартире.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
Около 12:00 мужчина совершил несколько выстрелов в направлении людей. После этого преступник закрылся в своей квартире. Правоохранители сразу ввели спецоперацию и провели штурм квартиры.
Злоумышленник был задержан.
Подробности пока неизвестны.
Фото: в Киевской области силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям (Facebook, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов)