ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Киевом силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 16:09
Под Киевом силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям Фото: в Киевской области силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям (Facebook, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Вишневом Киевской области силовики задержали вооруженного преступника. Перед этим он открыл огонь в направлении людей и закрылся в квартире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Около 12:00 мужчина совершил несколько выстрелов в направлении людей. После этого преступник закрылся в своей квартире. Правоохранители сразу ввели спецоперацию и провели штурм квартиры.

Злоумышленник был задержан.

Подробности пока неизвестны.

Фото: в Киевской области силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям (Facebook, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов)

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках