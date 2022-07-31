Спецназовцы "А" СБУ уничтожили оккупантов, которые плохо маскировались: видео операции

За последние несколько дней спецназовцы "А" СБУ "отминусовали" еще больше российских оккупантов и их техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Сидели русские в кустах и думали, что их никто не найдет... но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом", - пишет пресс-служба СБУ.
За последние несколько дней спецназовцы "А" СБУ уничтожили:
Также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.
Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 160 оккупантов.
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