Спецпризначенці "А" СБУ знищили окупантів, які погано маскувалися: відео операції

За останні декілька днів спецпризначенці "А" СБУ "відмінусували" ще більше російських окупантів та їх техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом", - пише пресслужба СБУ.
За останні декілька днів спецпризначенці "А" СБУ знищили:
Також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 160 окупантів.
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