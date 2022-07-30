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На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады России

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Херсонская область, Суббота 30 июля 2022 02:56
На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады России Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины на юге ликвидировали более 100 российских оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага Снегиревском и Бериславском районах.

Украинские защитники за сутки уничтожили:

  • Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений в Херсонской и Николаевской областях;
  • Пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском;
  • 105 оккупантов;
  • 7 танков Т-62 и Т-72;
  • гаубица "Мста-Б";
  • 2 САУ;
  • 17 единиц бронированной техники;
  • 2 склада с боеприпасами.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.

Напомним, по данным ISW, захватчики укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.

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