На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады России
Вооруженные силы Украины на юге ликвидировали более 100 российских оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага Снегиревском и Бериславском районах.
Украинские защитники за сутки уничтожили:
- Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений в Херсонской и Николаевской областях;
- Пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском;
- 105 оккупантов;
- 7 танков Т-62 и Т-72;
- гаубица "Мста-Б";
- 2 САУ;
- 17 единиц бронированной техники;
- 2 склада с боеприпасами.
"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.
Корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.
Напомним, по данным ISW, захватчики укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.
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