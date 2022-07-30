На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады России

Вооруженные силы Украины на юге ликвидировали более 100 российских оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага Снегиревском и Бериславском районах.

Украинские защитники за сутки уничтожили:

Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений в Херсонской и Николаевской областях;

Пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском;

105 оккупантов;

7 танков Т-62 и Т-72;

гаубица "Мста-Б";

2 САУ;

17 единиц бронированной техники;

2 склада с боеприпасами.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.

Напомним, по данным ISW, захватчики укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.

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