Спецназовцы "А" СБУ уничтожили оккупантов, которые плохо маскировались: видео операции

За последние несколько дней спецназовцы "А" СБУ "отминусовали" еще больше российских оккупантов и их техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Сидели русские в кустах и думали, что их никто не найдет... но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом", - пишет пресс-служба СБУ.

За последние несколько дней спецназовцы "А" СБУ уничтожили:

два вражеских БРР;

три "Урала".

Также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.