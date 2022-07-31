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Спецназовцы "А" СБУ уничтожили оккупантов, которые плохо маскировались: видео операции

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Воскресенье 31 июля 2022 11:58
Спецназовцы "А" СБУ уничтожили оккупантов, которые плохо маскировались: видео операции Фото: спецназовцы "А" СБУ уничтожили оккупантов, которые плохо маскировались (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

За последние несколько дней спецназовцы "А" СБУ "отминусовали" еще больше российских оккупантов и их техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Сидели русские в кустах и думали, что их никто не найдет... но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом", - пишет пресс-служба СБУ.

За последние несколько дней спецназовцы "А" СБУ уничтожили:

  • два вражеских БРР;
  • три "Урала".

Также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 160 оккупантов.

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