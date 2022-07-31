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Спецпризначенці "А" СБУ знищили окупантів, які погано маскувалися: відео операції

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Неділя 31 липня 2022 11:58
Спецпризначенці "А" СБУ знищили окупантів, які погано маскувалися: відео операції Фото: спецпризначенці "А" СБУ знищили окупантів, які погано маскувалися (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

За останні декілька днів спецпризначенці "А" СБУ "відмінусували" ще більше російських окупантів та їх техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом", - пише пресслужба СБУ.

За останні декілька днів спецпризначенці "А" СБУ знищили:

  • два ворожі БРР;
  • три "Урали".

Також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 160 окупантів.

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