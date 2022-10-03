Спецназ показав фото та документацію нової розробки Росії, яку "затрофеїли" ЗСУ

"Це відносно нова російська розробка міни, про яку в Інтернеті фактично ще не має інформації", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про міну ОЛА-8Т

Маркування ОЛА-8Т вказує, що її склад:

октоген - 77%;

алюміній - 8%;

сполука (ЛД-70, поліакриловий полімер, стабілізатор) - 15%.

Швидкість детонації 8430 м/c при густині 1.84 г/см3.

Як зазначають волонтери, це далеко не перші відносно нові та маловідомі російські розробки, які вдається захопити українському спецназу разом з документацією.

"Російські військові саботують накази свого командування і залишають документи до нових зразків озброєння цілими та неушкодженими, деякі здаються в полон і під певні гарантії або побажання розповідають де прикопали цікаві «подарунки» з документами", - констатують в InformNapalm.