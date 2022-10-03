Спецназ показав фото та документацію нової розробки Росії, яку "затрофеїли" ЗСУ

Український спецназ показав фото та документацію нового трофея, який захопили ЗСУ на позиціях окупантів - нову розробку - міну ОЛА-8Т.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фото та документацію, що опинилась в розпорядженні волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm.
"Це відносно нова російська розробка міни, про яку в Інтернеті фактично ще не має інформації", - йдеться в повідомленні.
Маркування ОЛА-8Т вказує, що її склад:
Швидкість детонації 8430 м/c при густині 1.84 г/см3.
Як зазначають волонтери, це далеко не перші відносно нові та маловідомі російські розробки, які вдається захопити українському спецназу разом з документацією.
"Російські військові саботують накази свого командування і залишають документи до нових зразків озброєння цілими та неушкодженими, деякі здаються в полон і під певні гарантії або побажання розповідають де прикопали цікаві «подарунки» з документами", - констатують в InformNapalm.
Нагадаємо, бійці Нацгвардії виявили ворожий танк Т-72Б3 під звільненим Лиманом. Це найпоширеніша модифікація старих танків росіян.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.
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