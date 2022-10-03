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Спецназ показав фото та документацію нової розробки Росії, яку "затрофеїли" ЗСУ

Фото: спецназ показав фото та документацію нової розробки Росії (facebook com usofcom)
Автор: Наталія Гурковська

Український спецназ показав фото та документацію нового трофея, який захопили ЗСУ на позиціях окупантів - нову розробку - міну ОЛА-8Т.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фото та документацію, що опинилась в розпорядженні волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm.

"Це відносно нова російська розробка міни, про яку в Інтернеті фактично ще не має інформації", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про міну ОЛА-8Т

Маркування ОЛА-8Т вказує, що її склад:

  • октоген - 77%;
  • алюміній - 8%;
  • сполука (ЛД-70, поліакриловий полімер, стабілізатор) - 15%.

Швидкість детонації 8430 м/c при густині 1.84 г/см3.

Як зазначають волонтери, це далеко не перші відносно нові та маловідомі російські розробки, які вдається захопити українському спецназу разом з документацією.

"Російські військові саботують накази свого командування і залишають документи до нових зразків озброєння цілими та неушкодженими, деякі здаються в полон і під певні гарантії або побажання розповідають де прикопали цікаві «подарунки» з документами", - констатують в InformNapalm.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії виявили ворожий танк Т-72Б3 під звільненим Лиманом. Це найпоширеніша модифікація старих танків росіян.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.

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