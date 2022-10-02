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Нацгвардійці "затрофеїли" танк росіян під звільненим Лиманом

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Неділя 02 жовтня 2022 16:24
Нацгвардійці "затрофеїли" танк росіян під звільненим Лиманом Фото: нацгвардійці "затрофеїли" танк росіян під звільненим Лиманом (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Нацгвардійці виявили ворожий танк Т-72Б3 під звільненим Лиманом. Це найпоширеніша модифікація старих танків росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

"Сили Бригади швидкого реагування Національної гвардії України захопили новий трофей - російський танк Т-72Б3", - пише пресслужба МВС.

Нацгвардійці &quot;затрофеїли&quot; танк росіян під звільненим Лиманом

Фото: нацгвардійці "затрофеїли" танк росіян під звільненим Лиманом (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові повністю зачистили Лиман. Інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Як пояснили раніше в ЗСУ, звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

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