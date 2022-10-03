RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спецназ показал фото и документацию новой разработки России, которую "затрофеили" ВСУ

Фото: спецназ показал фото и документацию новой разработки России (facebook com usofcom)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский спецназ показал фото и документацию нового трофея, захваченного ВСУ на позициях оккупантов - новую разработку - мину ОЛА-8Т.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото и документацию, оказавшуюся в распоряжении волонтерского расследовательного сообщества InformNapalm.

"Это относительно новая российская разработка мины, о которой в Интернете фактически еще нет информации", - говорится в сообщении.

Что известно о мине ОЛА-8Т

Маркировка ОЛА-8Т указывает, что ее состав:

  • октоген - 77%;
  • алюминий - 8%;
  • соединение (ЛД-70, полиакриловый полимер, стабилизатор) - 15%.

Скорость детонации 8430 м/c при густоте 1.84 г/см3.

Как отмечают волонтеры, это далеко не первые относительно новые и малоизвестные российские разработки, которые удается захватить украинскому спецназу вместе с документацией.

"Российские военные саботируют приказы своего командования и оставляют документы к новым образцам вооружения целыми и невредимыми, некоторые сдаются в плен и под определенные гарантии или пожелания рассказывают, где прикопали интересные "подарки" с документами", - констатируют в InformNapalm.

Напомним, бойцы Нацгвардии обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под уволенным Лиманом. Это самая распространенная модификация старых танков россиян.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 320 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 430 военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине