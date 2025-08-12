Спеціальна суміш для атаки і водії росіяни: Малюк розповів деталі спецоперації "Павутина"

Під час спецоперації СБУ "Павутина" виникали певні складнощі. Зокрема, водії вантажівок були громадянами Росії й саме через них операцію довелося перенести на місяць.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

За його словами, "Павутина" - це унікальна, багатоетапна, спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів.

"Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, а це в нашому випадку 150 бойових дронів FPV. Це доставка будиночків, які відповідно вже до аеродромів доставляють засоби. Це, відповідно, агентурна робота, це зв'язок та інше", - зазначив Малюк.

Він розповів, що СБУ використала досвід саме боротьби з транснаціональною злочинністю, коли детально вивчали, як міжнародні наркокартелі, приховано від митних прикордонних органів, доставляють ті чи інші заборонені засоби в ті чи інші куточки світу.

І саме в цьому напрямку СБУ ще задовго до війни мала великі результати й затримували злочинців, які переміщували рекордні партії героїну, кокаїну та інших наркотичних засобів.

"Використовуючи безцінний цей досвід, я і наша команда, ми займалися тим, що доставили, по суті, у ворожий тил відповідні засоби. Окрім цього, ми доставили туди відповідні будиночки. Кожен з цих будиночків - це повністю автономний так званий мисливський будиночок. І в ньому знаходилися і батареї екофлоу, і сонячні батареї, і інші групи товарів", - розповів Малюк.

За його словами, це давало можливість безперервно підживлювати дрони, які вже мали знаходитися у своїх бойових порядках.

"На той випадок, що якщо наша реалізація могла відбутися в прохолодну пору року, а в тих часових поясах температура її сягає нижче, ніж мінус 40, то дрон мав бути повністю заряджений", - пояснив глава СБУ.

Водночас, як зазначив Малюк, було важко завести ці будиночки на територію Росії, оскільки всі ці групи товарів не можуть туди просто заїхати, оскільки РФ перебуває під санкціями.

"Я не буду торкатися всіх деталей, але повірте, ми пройшли там сім кругів пекла, щоб у нас це вийшло", - додав він.

За словами глави СБУ, контрабандистів на кордоні не було, але там були російські митні органи, які по своїй суті є дуже за корумпованими. І власне на якомусь етапі це зіграло певний плюс для доставки відповідних будинків.

"Інший надважливий елемент - це самі дрони. Дрони, на перший погляд, виглядають як звичайні в FPV, але це унікальні дрони. Вони спеціально розроблені для цієї операції в них є декілька різновидів зв'язку, про те я не буду на загал торкатися деталей і тактико-технічних характеристик", - додав Малюк.

Бойова частина кожного дрону складалася з двох бойових частин по 800 грамів в спеціальної суміші, яку розробляли саме для цієї операції.

"По суті оця суміш і сам дрон він комулятивно-фугасний. Для того, щоб пропалювати сам корпус літака і спричиняти всередині уже фугасно-вибухову дію і подальше запалення і те, що ми уже з вами бачили в подальшому, як горів безпосередньо нафтопродукт, який знаходилися в паливних баках літаків", - пояснив глава СБУ.

Окремо Малюк відмітив роботу співгромадян.

"Якщо ми дивимося взагалі на "Павутину" в цілому, то це комплексна робота, агентурна і технічна. Тобто це симбіоз агентурної та технічної складової. В даному випадку ми саме є свідками такої унікальної роботи", - зазначив він.

Водночас було багато труднощів, пов'язаних з інструктажами українських агентів, оскільки вони перебували на великій відстані і їх навчали в режимі відеозв'язку.

"Тому, що те, що вони виконували, це є така вузькопрофільна технічна робота. Вони, відповідно, формували вже самі бойові порядки дронів в будиночках, вони організовували логістику і так далі. Нами й негласними помічниками в тилу ворога була створена логістична кампанія", - розповів глава СБУ.

За його словами, було придбано п'ять відповідних автівок, орендовано офіс та відповідні складські приміщення. До того ж в одному кварталі з управлінням ФСБ в Челябінській області.

"Тому ми там себе почували спокійно, оскільки там все було під контролем ФСБ. Певний час ми підпрацьовували нашу легенду, щоб вона, скажімо, прижилася. Водії виконували різні функції, перевозили різні групи товарів до того моменту, коли, власне, був час ще і коли їм потрібно було везти вже наші будиночки", - додав Малюк.

Коли все було готово і дрони були у своїх бойових порядках, тоді, будиночки й виїхали. Однак в процесі виник ряд технічних проблем. Окремі засоби зв'язку, які були на дронах, через хвилину після того як вмикалися, втрачали зв'язок, оскільки ця група товарів не могла працювати в Росії.

Після того як це все було готово, і джерела СБУ розмістили дрони, водії виїхали з Челябінська до відповідних аеродромів. Кожному з них було доведено місце, куди вони мали приїхати, доставити туди свій будиночок. А там нібито мав приїхати замовник, заплатити кошти й забрати цей будинок.

Як розповів Малюк водіями були громадяни Росії. Вони використані втемну і в їх діях немає жодного умислу.

"Дивно, що РФ сьогодні тримає їх в застінках ФСБшних СІЗО, катує. Насправді вони нічого протиправного не вчиняли й в їх діях жодного умислу немає. Вони приїхали туди, ми їм, до речі, дуже щедро платили, дякували за їх роботу. Хороша була в них робота", - додав він.

Своєю чергою джерела СБУ в той день, коли будиночки вже роз'їхалися з Челябінська в напрямку аеродромів, виїхали з території Росії нібито на відпочинок. Там вони отримали нові документи з іншими даними й з ними заїхали на територію України.

"Реалізація відбулася 1 червня, в неділю, а в четвер наші джерела були вже в нас тут, на території України. Вони прийшли до мене, їх перевели в пункт бойового управління. Я особисто мав честь їх обійняти, подякувати їм. І вже поряд з ними був свідком, як вони в телефонному режимі, завуальованому, далі контролюють як роботодавці своїх водіїв. А ті, відповідно, крутили баранку і їхали до аеродромів", - додав Малюк.

Глава СБУ також зазначив, що спецоперацію "Павутина" довелося перенести на місяць, бо російські водії фур "забухали" на травневі свята.

"Ми планували "Павутину" ще до 9 травня, але водії на Пасху там зайшли в "запій". Ми не могли, наші джерела не могли видзвонити. То одного водія нема, то іншого. Потім перше травня - "майовка" у них. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині", - розповів він.