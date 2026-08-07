Спеку розбавлять дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 7 серпня, знову очікується спекотна погода. Однак прогнозуються й дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність.
У західних, вдень в північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.
Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с.
Температура вдень 35-38°, у західних областях 27-32°.
Фото: якою буде погода в Україні 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Київській області сьогодні очікується жарка погода з температурою 35-38°.
Вдень помірні, місцями значні дощі з грозами , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер південний з переходом на північний 5-10 м/с.
У Києві вдень сильна спека 35°, можливі короткочасний дощ, гроза, град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, впродовж середи, 5 серпня, на Волині зафіксували абсолютні та добові температурні максимуми у різних населених пунктах. При цьому було побито низку рекордів 1963 року.
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