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Спеку розбавлять дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 07.08.2026 Пт
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Спеку розбавлять дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 7 серпня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 7 серпня, знову очікується спекотна погода. Однак прогнозуються й дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність.

У західних, вдень в північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 35-38°, у західних областях 27-32°.

Спеку розбавлять дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Київській області сьогодні очікується жарка погода з температурою 35-38°.

Вдень помірні, місцями значні дощі з грозами , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний з переходом на північний 5-10 м/с.

У Києві вдень сильна спека 35°, можливі короткочасний дощ, гроза, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, впродовж середи, 5 серпня, на Волині зафіксували абсолютні та добові температурні максимуми у різних населених пунктах. При цьому було побито низку рекордів 1963 року.

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