Жару разбавят дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 7 августа, снова ожидается жаркая погода. Однако прогнозируются и дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В Украине сегодня ожидается переменная облачность.
В западных, днем северных, Винницкой и Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.
Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.
Температура днем 35-38 °, в западных областях 27-32 °.
Фото: какой будет погода в Украине 7 августа (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киевской области сегодня ожидается жаркая погода с температурой 35-38 градусов.
Днем умеренные, местами сильные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер южный с переходом на северный 5-10 м/с.
В Киеве днем сильный зной 35°, возможны кратковременный дождь, гроза, град и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, в среду, 5 августа, на Волыни зафиксировали абсолютные и суточные температурные максимумы в разных населенных пунктах. При этом был побит ряд рекордов 1963 года.
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