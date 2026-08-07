Жару разбавят дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 7 августа, снова ожидается жаркая погода. Однако прогнозируются и дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Днем умеренные, местами сильные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области сегодня ожидается жаркая погода с температурой 35-38 градусов.

Фото: какой будет погода в Украине 7 августа (инфографика РБК-Украина)

В западных, днем северных, Винницкой и Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Напомним, в среду, 5 августа, на Волыни зафиксировали абсолютные и суточные температурные максимумы в разных населенных пунктах. При этом был побит ряд рекордов 1963 года.

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