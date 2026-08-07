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Жару разбавят дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 07.08.2026 Пт
1 мин
Где ждать дождя?
aimg Татьяна Степанова
Жару разбавят дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 7 августа (Getty Images)
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В Украине сегодня, 7 августа, снова ожидается жаркая погода. Однако прогнозируются и дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В Украине сегодня ожидается переменная облачность.

В западных, днем северных, Винницкой и Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура днем 35-38 °, в западных областях 27-32 °.

Жару разбавят дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 7 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киевской области сегодня ожидается жаркая погода с температурой 35-38 градусов.

Днем умеренные, местами сильные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер южный с переходом на северный 5-10 м/с.

В Киеве днем сильный зной 35°, возможны кратковременный дождь, гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в среду, 5 августа, на Волыни зафиксировали абсолютные и суточные температурные максимумы в разных населенных пунктах. При этом был побит ряд рекордов 1963 года.

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