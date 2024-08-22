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Спека та короткочасні дощі із грозами: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Спека не планує поки що покидати Україну. Однак, за даними синоптиків, у деяких областях сьогодні можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Північно-східний вітер, швидкістю 5-10 м/с, сьогодні відчує більшість мешканців України. Однак на Лівобережжі він буде південно-східного напрямку.

Вдень у південній та західній частинах України, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози. Решта регіонів - без опадів.

У Житомирській та західних областях стовпчики термометрів покажуть +21°...+26°. В Карпатах буде від +15° до +20°. У Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях повітря прогріється до +28°...+33°.

В інших регіонах очікується сильна спека до +35°...+37°.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність, але переважно без опадів. Вдень по області можливі місцями короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть до +28°...+33°.

У Києві очікується від +30° до +32°.

Фото: погода в Україні 22 серпня (meteo.gov.ua)

Спека в Україні на цьому тижні змусила повернути графіки відключення світла. Нещодавно в ДТЕК пояснили громадянам, чому через неї необхідно економити електроенергію.

Що буде з відключеннями світла із настанням осени - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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