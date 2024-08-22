Жарка и кратковременные дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Северо-восточный ветер, скоростью 5-10 м/с, сегодня почувствует большинство жителей Украины. Однако на Левобережье он будет юго-восточного направления.

Днем в южной и западной частях Украины, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Остальные регионы - без осадков.

В Житомирской и западных областях столбики термометров покажут +21...+26°. В Карпатах будет от +15° до +20°. В Черниговской, Винницкой и Черкасской областях воздух прогреется до +28...+33°.



В других регионах ожидается сильная жара до +35...+37°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице прогнозируют переменную облачность, но преимущественно без осадков. Днем по области возможны местами кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут днем до +28°...+33°.



В Киеве ожидается от +30° до +32°.

Фото: погода в Украине 22 августа (meteo.gov.ua)