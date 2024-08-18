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Графіки можуть повернутись: у Міненерго попросили економити електроенергію наступного тижня

Неділя 18 серпня 2024 11:56
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Графіки можуть повернутись: у Міненерго попросили економити електроенергію наступного тижня Ілюстративне фото: у Міненерго попросили економити електроенергію наступного тижня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Через спекотну погоду графіки відключень електроенергії можуть повернути вже наступного тижня.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Дійсно, очікуємо ріст споживання на наступному тижні. Ми очікуємо, що погода буде достатньо жаркою практично по всій території України, і це, без сумніву, призведе до того що споживання зросте, як побутовими споживачами, так і бізнесом", - зауважила Гринчук.

За її словами, сьогодні, 18 серпня, обмежень з електроенергією не буде. Але вже від завтра "Укренерго" буде діяти виходячи із ситуації зі споживанням.

"Якщо вийде нам своїми силами - за допомогою імпорту, залучення аварійної допомоги - покривати споживання то тоді графіки звісно застосовуватись не будуть. Якщо ж ні - для того, щоб збалансувати систему є ймовірність застосування на наступному тижні графіків", - розповіла вона.

Гринчук також зауважила, що українців просять на наступному тижні економно використовувати електроенергію у пікові години - вранці та ввечері.

Що передувало

Після того, як навесні Росія завдала ударів по кількох енергетичних об'єктах в Україні, було введено графіки відключення електроенергії. Однак останнє обмеження електропостачання відбулося 29 липня, що було пов'язано зі спекотною погодою, яка тривала кілька тижнів, а також зупинкою кількох енергоблоків АЕС для ремонту.

Як раніше розповідала Гринчук, повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можу вплинути потенційні російські обстріли енергетики.

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Графік відключення світла Міненерго Укренерго
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