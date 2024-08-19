ua en ru
Пн, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому аномальна спека впливає на відключення світла: відповідь ДТЕК

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 11:32
UA EN RU
Чому аномальна спека впливає на відключення світла: відповідь ДТЕК Фото: графіки відключення через аномальну спеку в Україні (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Аномальна спека суттєво впливає на рішення щодо запровадження графіків відключення світла в Україні під час війни. На це впливає відсутність т. зв. "подушки безпеки" у вигляді різних станцій, які у ході воєнних дій піддались масованим атакам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Як зазначають у повідомленні, у часи аномальної спеки до повномасштабної війни під час підвищення температури в Україні працювало багато електростанцій, які могли функціонально замінювати одна одну та покривати споживацькі потреби на час ремонту.

Нині ж, в умовах повномасштабної війни Росії проти України, такий сценарій більше нереальний через постійні ворожі обстріли енергооб'єктів. Російські війська знищили та пошкодили 50% гідроелектростанцій та 90% теплових електростанцій.

Під час спеки інтенсивно працюють системи охолодження у домівках і на виробництвах. Через це споживання зростає. Втім у розв'язанні даного питання допомагають сонячні електростанції, які є найбільш продуктивними.

"З настанням холодів треба опалювати будинки. Споживання електроенергії зростає. Скорочується, світловий день, і люди починають вмикати більше світла. Це також збільшує навантаження. Висновок простий - погода дуже сильно впливає на роботу енергосистеми", - зауважують в ДТЕК.

Відключення світла через аномальну спеку

Нагадаємо, в Україні з понеділка, 19 серпня, через спеку знову повертають графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга.

Зазначимо, що "Укренерго" планує відключати світло 19 серпня з 17:00 до 21:00. Обмеження будуть застосовуватись для однієї черги відключень. Причина - зростання споживання через спеку

Варто зауважити, що графіки відключень електроенергії в Україні не застосовувалися з 30 липня після того, як вийшли з ремонту два блоки АЕС та спала спека.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Погода в Україні Відключеня світла Графік відключення світла
NEWS
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини