Спекотно, проте на півдні короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра

У південних регіонах можливі короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території країни опадів не прогнозується.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градуси, вдень підніметься до +28 +33. На Прикарпатті та в більшості південних областей буде трохи прохолодніше - +24 +29 градусів.

Погода в столичному регіоні

У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень - +28 +33 градуси.

При цьому у Києві вночі очікується +18 +20 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів.