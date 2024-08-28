Жарко, однако на юге кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

В четверг, 29 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Однако жара местами еще сохранится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
В южных регионах возможны кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории страны осадков не прогнозируется.
Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса, днем поднимется до +28 +33. На Прикарпатье и в большинстве южных областей будет немного прохладнее - +24 +29 градусов.
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем - +28 +33 градуса.
При этом в Киеве ночью ожидается +18 +20 градусов. Днем в столице столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов.
Сегодня в Украине будет продолжаться жара. В большинстве областей температура воздуха будет достигать +34 градусов. Синоптики прогнозируют, что дождей сегодня не будет.
Однаков Киеве уже запрети въезд грузовиков из-за жаркой погоды.
Кроме того, из-за жары и недавние российские обстрелы продолжают действовать отключение света. "Укрэнерго" сегодня сообщил о возвращении к графикам света.
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