Жарко, однако на юге кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

В южных регионах возможны кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса, днем поднимется до +28 +33. На Прикарпатье и в большинстве южных областей будет немного прохладнее - +24 +29 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем - +28 +33 градуса.

При этом в Киеве ночью ожидается +18 +20 градусов. Днем в столице столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов.