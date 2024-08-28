Екстрені відключення скасовано: по Україні повертаються графіки
В Україні скасовані екстрені відключення електроенергії. Відтепер регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
"За вказівкою "Укренерго" повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 11:23
Компанія "Укренерго" повідомила, що високе споживання електроенергії, спричинене спекою, продовжується у більшості регіонів України. Учора, 27 серпня, максимальний рівень споживання було зафіксовано в денні години, і він залишився на тому ж рівні, що й попереднього дня – 26 серпня.
Після масованої повітряної атаки російських військ на енергосистему в понеділок, 26 серпня, в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Сьогодні вранці у багатьох регіонах були запроваджені графіки аварійних відключень, через що попередньо погоджені обленерго графіки відключень не діяли.
З 11:00 аварійні відключення були скасовані, але до кінця доби обсяги обмежень споживання збільшено. У більшості регіонів одночасно діятимуть три черги відключень.
Обстріл енергетики України
26 серпня російські війська здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до пошкодження енергооб'єктів у 15 областях. Докладніше про масований удар ворога та його наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.
У результаті цього ситуація з електропостачанням у регіонах значно ускладнилася. Енергетики змушені були повернутися до графіків погодинних обмежень, а також запроваджувати екстрені відключення через дефіцит електроенергії, особливо у пікові години споживання.
Про те, як довго триватимуть жорсткі відключення електроенергії в Україні, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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