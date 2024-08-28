Спека в усіх регіонах: що покажуть українцям стовпчики термометрів сьогодні

Сьогодні спека знову накриє Україну. Синоптики також прогнозують, що на території більшості областей не буде опадів. Очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, у південній частині країни, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде короткочасний дощ. Місцями можлива гроза. Мешканці решти регіонів можуть поки відкласти парасольки.

Очікується, що сьогодні вітер буде східного або північно-східного напрямку. Його швидкість не перевищить 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +29° до +34°. Проте на узбережжі морів повітря прогріється до +26°...+31°.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці опадів не прогнозується. Вітер буде північно-східним, швидкістю 5-10 м/с.

Вдень в області очікується від +29° до +34°.

За даними синоптиків, у Києві буде близько +30°.

Фото: погода в Україні 28 серпня (meteo.gov.ua)