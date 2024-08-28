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Спека в усіх регіонах: що покажуть українцям стовпчики термометрів сьогодні

Середа 28 серпня 2024 07:00
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Спека в усіх регіонах: що покажуть українцям стовпчики термометрів сьогодні Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні спека знову накриє Україну. Синоптики також прогнозують, що на території більшості областей не буде опадів. Очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у південній частині країни, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде короткочасний дощ. Місцями можлива гроза. Мешканці решти регіонів можуть поки відкласти парасольки.

Очікується, що сьогодні вітер буде східного або північно-східного напрямку. Його швидкість не перевищить 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +29° до +34°. Проте на узбережжі морів повітря прогріється до +26°...+31°.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці опадів не прогнозується. Вітер буде північно-східним, швидкістю 5-10 м/с.

Вдень в області очікується від +29° до +34°.

За даними синоптиків, у Києві буде близько +30°.

Спека в усіх регіонах: що покажуть українцям стовпчики термометрів сьогодніФото: погода в Україні 28 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що синоптики вже поділилися прогнозом погоди на перші дні вересня. Очікується, що вони будуть також спекотними.

Якщо хочете дізнатися наскільки теплим буде весь вересень - читайте матеріал РБК-Україна, в якому Укргідрометцентр вже представив свій прогноз.

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