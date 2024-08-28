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У Києві запровадили обмеження на рух вантажівок через спеку

Середа 28 серпня 2024 12:16
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У Києві запровадили обмеження на рух вантажівок через спеку Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 28 серпня, у Києві введені обмеження на рух вантажного транспорту через високу температуру повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.

Вантажівкам заборонено пересуватися, коли температура повітря перевищує +28 градусів. Це обмеження стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Заборона спрямована на збереження дорожнього покриття в умовах спеки. Водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих уздовж автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Спека в Україні

Сьогодні Україну знову охопить спека. В більшості областей температура повітря прогріється до +34 градусів. Синоптики також прогнозують, що дощів сьогодні не буде.

Крім того, через спеку й нещодавні російські обстріли продовжують діяти відключення світла. "Укренерго" сьогодні повідомив про повернення до графіків світла.

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Київ Обмеження руху
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