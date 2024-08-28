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Спекотно, проте на півдні короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра

Середа 28 серпня 2024 13:34
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Спекотно, проте на півдні короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 29 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Проте спека місцями ще збережеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентр.

У південних регіонах можливі короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території країни опадів не прогнозується.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градуси, вдень підніметься до +28 +33. На Прикарпатті та в більшості південних областей буде трохи прохолодніше - +24 +29 градусів.

Спекотно, проте на півдні короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра

Погода в столичному регіоні

У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень - +28 +33 градуси.

При цьому у Києві вночі очікується +18 +20 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів.

Спека в Україні

Сьогодні в Україні продовжуватиме утримуватися спека. В більшості областей температура повітря сягатиме до +34 градусів. Синоптики також прогнозують, що дощів сьогодні не буде.

Однак у Києві вже заборони вʼїзд вантажівок через спекотну погоду.

Крім того, через спеку й нещодавні російські обстріли продовжують діяти відключення світла. "Укренерго" сьогодні повідомив про повернення до графіків світла.

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