Не спекотно і вітряно: яка погода чекає на українців 22 червня

Погода в Україні сьогодні, 22 червня, буде відносно теплою, але не спекотною. При цьому низку областей накриють дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Температура повітря у Києві вдень буде від +20 до +22 градусів.

Вдень у Києві можливі короткочасні дощі, а в Київській області місцями грози. За прогнозом синоптиків, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +19 +24 градуси. На півдні та південному заході країни прогнозується до +27 градусів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Проте синоптики попереджають, що в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями очікують пориви вітру до 15-20 м/с.

Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, а місцями можливі грози.

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