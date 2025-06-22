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Не спекотно і вітряно: яка погода чекає на українців 22 червня

Україна , Неділя 22 червня 2025 07:00
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Не спекотно і вітряно: яка погода чекає на українців 22 червня Фото: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 22 червня, буде відносно теплою, але не спекотною. При цьому низку областей накриють дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, а місцями можливі грози.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Проте синоптики попереджають, що в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями очікують пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +19 +24 градуси. На півдні та південному заході країни прогнозується до +27 градусів.
Не спекотно і вітряно: яка погода чекає на українців 22 червня

Погода у Києві

Вдень у Києві можливі короткочасні дощі, а в Київській області місцями грози.
За прогнозом синоптиків, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у Києві вдень буде від +20 до +22 градусів.
Не спекотно і вітряно: яка погода чекає на українців 22 червня

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