Міні-зима без снігу: як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття
В Україні вже помітні суттєві зміни клімату. Як змінюватиметься погода у найближчі роки, залежить від того, чи людство зменшуватиме викиди парникових газів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.
Вона зазначає, якщо викиди і надалі зростатимуть через активне використання вугілля, нафти та газу, парниковий ефект посилиться. За таких сценаріїв до 2050 року середня температура в Україні може підвищитися на 2,5 градуси, а до кінця століття - на понад 4 градуси.
Це означає, що тривалість теплого періоду в році збільшиться майже на місяць уже до середини століття, а до кінця - майже на 50 днів. Зима скоротиться до кількох тижнів, а клімат, наприклад, у Харкові стане схожим на теперішній південних областей.
"За останні 30 років температура зросла на 1,5 градуса, і ми вже бачимо наслідки. Якщо тенденції не зміняться, міні-зима без снігу стане новою нормою", - пояснює Балабух.
Такий кліматичний тренд загрожує змінами у сільському господарстві, екосистемах і повсякденному житті українців, тож адаптація стає критично важливою вже сьогодні.
Раніше РБК-Україна писало, що літо 2025 року в Україні буде теплим і посушливим, особливо в липні та серпні. Середня температура прогнозується на 1-2°C вищою за норму. Однак точні довгострокові прогнози зробити складно через складність атмосферних і океанічних процесів - можна лише оцінити загальні тенденції.
Також ми розповідали про зростання ризику теплового стресу в українських містах через зміну клімату та хаотичну забудову без зелених зон. Найбільш уразливі великі міста з щільною забудовою, де температура може бути на 5°C вищою, ніж у передмісті. Відсутність парків, скверів і зелених дахів посилює проблему. Експерти закликають змінити будівельні норми, щоб зробити міста придатними для життя в умовах потепління.
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