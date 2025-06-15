ua en ru
Нд, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міні-зима без снігу: як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття

Неділя 15 червня 2025 14:10
UA EN RU
Міні-зима без снігу: як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття Фото: Тепла зима у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко, Тетяна Веремєєва

В Україні вже помітні суттєві зміни клімату. Як змінюватиметься погода у найближчі роки, залежить від того, чи людство зменшуватиме викиди парникових газів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Вона зазначає, якщо викиди і надалі зростатимуть через активне використання вугілля, нафти та газу, парниковий ефект посилиться. За таких сценаріїв до 2050 року середня температура в Україні може підвищитися на 2,5 градуси, а до кінця століття - на понад 4 градуси.

Це означає, що тривалість теплого періоду в році збільшиться майже на місяць уже до середини століття, а до кінця - майже на 50 днів. Зима скоротиться до кількох тижнів, а клімат, наприклад, у Харкові стане схожим на теперішній південних областей.

"За останні 30 років температура зросла на 1,5 градуса, і ми вже бачимо наслідки. Якщо тенденції не зміняться, міні-зима без снігу стане новою нормою", - пояснює Балабух.

Такий кліматичний тренд загрожує змінами у сільському господарстві, екосистемах і повсякденному житті українців, тож адаптація стає критично важливою вже сьогодні.

Раніше РБК-Україна писало, що літо 2025 року в Україні буде теплим і посушливим, особливо в липні та серпні. Середня температура прогнозується на 1-2°C вищою за норму. Однак точні довгострокові прогнози зробити складно через складність атмосферних і океанічних процесів - можна лише оцінити загальні тенденції.

Також ми розповідали про зростання ризику теплового стресу в українських містах через зміну клімату та хаотичну забудову без зелених зон. Найбільш уразливі великі міста з щільною забудовою, де температура може бути на 5°C вищою, ніж у передмісті. Відсутність парків, скверів і зелених дахів посилює проблему. Експерти закликають змінити будівельні норми, щоб зробити міста придатними для життя в умовах потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Глобальне потепління
Новини
РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова