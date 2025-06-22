Не жарко и ветрено: какая погода ждет украинцев 22 июня
Погода в Украине сегодня, 22 июня, будет относительно теплой, но не жаркой. При этом ряд областей накроют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет переменная облачность. Днем в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, а местами возможны грозы.
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Однако синоптики предупреждают, что в Украине, кроме востока и юго-востока, местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем будет в пределах +19 +24 градуса. На юге и юго-западе страны прогнозируется до +27 градусов.
Погода в Киеве
Днем в Киеве возможны кратковременные дожди, а в Киевской области местами грозы.
По прогнозу синоптиков, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в Киеве днем будет от +20 до +22 градусов.
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