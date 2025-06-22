ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не жарко и ветрено: какая погода ждет украинцев 22 июня

Украина, Воскресенье 22 июня 2025 07:00
UA EN RU
Не жарко и ветрено: какая погода ждет украинцев 22 июня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 22 июня, будет относительно теплой, но не жаркой. При этом ряд областей накроют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет переменная облачность. Днем в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, а местами возможны грозы.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Однако синоптики предупреждают, что в Украине, кроме востока и юго-востока, местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +19 +24 градуса. На юге и юго-западе страны прогнозируется до +27 градусов.
Не жарко и ветрено: какая погода ждет украинцев 22 июня

Погода в Киеве

Днем в Киеве возможны кратковременные дожди, а в Киевской области местами грозы.
По прогнозу синоптиков, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет от +20 до +22 градусов.
Не жарко и ветрено: какая погода ждет украинцев 22 июня

Ранее РБК-Украина рассказывало, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

Также мы рассказывали, будет ли лето в Украине снова будет "адским".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
Новости
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде